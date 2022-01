Tractor kantelt tijdens grondbewerking, bestuurder gewond

Deze tractor is zaterdag gekanteld tijdens werkzaamheden op een landbouwterrein in Suriname. Het ongeval gebeurde rond 16.00u nabij de Jokhoeweg in het district Nickerie.

Meerdere tractoren waren op een terrein bezig met natte grond bewerking, toen een van de bestuurders met zijn tractor door nog onbekende oorzaak kantelde. De andere mannen die daar aan het werk waren, ontdekten tijdig dat het mis gegaan was en boden direct hulp aan.

De bestuurder raakte gewond en liep onder meer een hoofdwond op. Hij werd afgevoerd naar het MMC en is opgenomen in het ziekenhuis. De politie van Waldeck is belast met het onderzoek.