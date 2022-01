Twee gewelddadige autodieven aangehouden

De Surinaamse politie heeft de 52-jarige Milton B. en de 42-jarige Franklin Z. aangehouden, nadat een automobilist aangifte deed van diefstal van zijn auto. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde deed op dinsdag 28 december van het vorig jaar aangifte op het politiebureau De Nieuwe Grond, van diefstal van zijn voertuig. Naar zeggen van de aangever werd zijn auto inhoudende enkele documenten middels geweld van hem weggenomen op de kruising van de Indira Ghandi- en Vredenburgweg.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de recherche van Regio Midden, waarbij de 52-jarige Milton B. in beeld kwam. Deze verdachte werd op donderdag 30 december door de rechercheurs van regio Midden opgespoord en aangehouden te Geyersvlijt.

Het gestolen voertuig werd bij hem aangetroffen en in beslag genomen. Hierna is de auto afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

Aan de hand van de verklaring van Milton, kwam zijn kompaan Franklin Z. in beeld. Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) hebben op maandag 3 januari na uitgewerkte informatie deze 42-jarige verdachte op een adres te Kasabaholo opgespoord en aangehouden.

Bij zijn aanhouding heeft Franklin ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd. Hij is net als zijn kompaan Milton na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt door de Recherche van Regio Midden voortgezet meldt de politie.