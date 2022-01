Presentatie jaarverslag en begrotingsbehandeling in DNA uitgesteld

De leiding van De Nationale Assembleé in Suriname (DNA) heeft besloten het jaarverslag, dat vrijdag via een persconferentie aan de gemeenschap gepresenteerd zou worden, te verschuiven. Dit in verband met de snelle stijging van het aantal COVID-19 besmettingen de afgelopen dagen zegt parlementsvoorzitter Marinus Bee.

Bee zegt tegen ABC Nieuws dat de COVID-19 situatie gezorgd heeft voor een wijziging in plannen van het parlement. Daaronder ook de DNA activiteit ‘De academische week’, die van 10 tot 14 januari zou plaatsvinden. Deze is verschoven naar een nader te bepalen datum.

Verder wordt de begrotingsbehandeling uitgesteld en zal deze waarschijnlijk pas in februari van start gaan. Dit omdat het parlement wat tijdig nodig heeft om dit goed voor te bereiden. Inmiddels zijn andere zaken reeds goedgekeurd, waaronder het Meerjaren Ontwikkelingsplan.