Verhoogde druk in waterleiding buizen Commewijne

Vanwege werkzaamheden om grotere delen van het district Commewijne van adequaat en gezond drinkwater te voorzien, is er reeds geruime tijd een verhoogde druk in de buizen. Hierdoor blijkt in de praktijk dat op enkele plekken lekkages ontstaan.

Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om bij het waarnemen van bijzondere omstandigheden deze gelijk door te spelen aan de Surinaamse autoriteiten.

Er wordt eraan gewerkt om dit, welke als een noodzakelijk kwaad kan worden beschouwd, spoedig tot het verleden te laten behoren meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS)