Belfort levert kritiek op leiding ABOP maar wil niet met partij in gesprek

Hoofdbestuurslid van de ABOP tevens assembleelid, Edward Belfort voert geregeld oppositie tegen de huidige regering in Suriname, waaraan ook zijn partij ABOP deelneemt. Ook levert hij al een tijdje hevige kritiek op de partijleiding, met name partijleider en vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij is diverse keren door het hoofdbestuur van zijn partij uitgenodigd voor een gesprek, maar gaat daar niet op in.

“Hij levert kritiek, maar binnen de eigen gelederen is hij niet aanwezig om zijn mening kenbaar te maken. Zo blijven de problemen maar voortsudderen”, aldus ABOP-woordvoerder Humphrey Dundas tegen Starnieuws. De woordvoerder zegt dat het hoofdbestuur van Belfort wil horen waarom hij misnoegd is.

Belfort zelf zegt geen behoefte te hebben aan gesprekken met de leiding van zijn partij, omdat praten niet helpt. Hij zou het afgelopen jaar diverse keren hebben geprobeerd in gesprek te gaan, maar zonder succes. “Praten heeft niet geholpen. In tegendeel, de voorzitter (Brunswijk/red.) is nooit fout en alle anderen die daar komen zitten betichten je dat jij fout bent!”, zegt hij tegen de nieuwssite.

Belfort nam het afgelopen jaar deel aan burgerprotesten tegen het regeringsbeleid. Hij uitte forse corruptiebeschuldigingen aan het adres van een parlementslid op basis van fake informatie, waarop hij later terugkwam toen hij de feiten kende.

Begin dit jaar probeerde het hoofdbestuur van de ABOP meermaals om met hem in gesprek te komen. Een deurwaardersexploot heeft hij echter niet aangenomen en hij verschijnt niet op fractievergaderingen.

Op vrijdag 7 januari aanstaande heeft de ABOP weer een hoofdbestuursvergadering. Naar verwachting zal Belfort daar ook niet bij aanwezig zijn.