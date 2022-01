Mangre voorstander latere start van scholen vanwege zorgelijke Covid-situatie

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) is voorstander van een latere start van de scholen vanwege de zorgelijke Covid-situatie.

Het ministerie van Onderwijs heeft woensdag laten weten dat het tweede kwartaal van het schooljaar aanvangt op vrijdag 7 januari. Hiervoor is de wettelijke regeling van twee weken vakantie in acht genomen. In de raad van ministers is besloten om vooralsnog de schooldeuren niet te sluiten, ondanks de explosieve toename in het aantal COVID-19-besmettingen.

Volgens het ministerie zijn er protocollen waarmee er wordt gewerkt en eenieder dient zich te houden aan de MoHanA-protocollen. Niet alleen op school, maar ook thuis dienen personen zich aan de regels te houden.

“De bond is geen voorstander om bij elke stijging de schooldeuren te sluiten, maar als ons land op dagbasis richting de 1000 besmettingen gaat moet wel afgevraagd worden als het openen dan wel openhouden raadzaam is”, zegt de bondsvoorzitter. Zij zegt dat zeker ook rekening gehouden moet worden met het feit dat de vaccinatiegraad onder leerkrachten gering is. Volgens haar zijn directeuren, leerkrachten en ouders niet te spreken over het besluit van het ministerie.

Mangre adviseert om de start met alvast een week uit te stellen. Zij meent dat aan de hand van de ontwikkelingen de komende dagen er een beter besluit genomen kan worden. Zij vreest dat als de scholen toch vrijdag starten, veel ouders uit voorzorg hun kinderen thuis zullen houden.