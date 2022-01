Gesprek tussen Jurna en Roemer gaat over thema’s die haar werk aangeven

In haar woonplaats Paramaribo gaat schrijfster Astrid Roemer op zaterdag 8 januari drie uur lang in gesprek met Nina Jurna. Het gesprek zal hoofdzakelijk gaan over de thema’s die haar werk aangeven: het huidige Suriname, over haar positie als schrijver in het Nederlands taalgebied en over het mysterie van het vrouw zijn.

Maar ook over de vraag hoe het is om te zijn opgegroeid in koloniaal Suriname. Zeker aan bod komen de verschillen en overeenkomsten tussen de Surinaamse en de Europese cultuur. Verder zal het gaan over haar grote betekenis voor de Surinaamse literatuur.

Volgens Jerry Dewnarian is het belang van Roemer groot omdat ‘ze beeldend, bijna filmisch schrijft en minutieus de kwetsbaarheid van het individu blootlegt.’ Aldus deze literair recensent voor Dagblad De Ware Tijd in de VPRO-gids. ‘Roemer belicht delicate onderwerpen. Ook stelt ze interne etnische problemen en discriminatie in Suriname aan de kaak.’

Het zogeheten Marathoninterview van de Nederlandse omroep VPRO is te beluisteren tussen 20.00 uur en 23.00 uur (Nederlandse tijd) op NPO Radio 1 en daarna als podcast via vpro.nl, nporadio1.nl, de podcastplatforms en de NPO-Luisterapp.