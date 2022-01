Recordaantal: 745 nieuwe coronabesmettingen op één dag in Suriname

In Suriname is maandag 3 januari 2022 een recordaantal van 745 nieuwe coronabesmettingen op één dag geregistreerd. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is in totaal 1.697 keer getest, waardoor het besmettingspercentage 43,9% bedraagt. Het reproductiegetal, de ‘R’, bedraagt inmiddels 8,86. Dat wil zeggen dat 100 met COVID-19 besmette personen gemiddeld 886 anderen besmetten. Ter vergelijking: het reproductiegetal in Nederland is 0,95.

Het aantal personen in ziekenhuizen is licht gestegen van 12 naar 14. Op de ICU liggen 5 patiënten. Er zijn gelukkig weer geen coronadoden genoteerd de afgelopen 24 uur.

De cijfers van maandag 3 januari 2022: