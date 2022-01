Zwangere vrouw op bromfiets gewond na aanrijding

Een zwangere vrouw in Suriname is vandaag aan het eind van de middag gewond geraakt, toen zij als duo-rijder betrokken was bij een aanrijding aan de Dr. Sophie Redmondstraat ter hoogte van het crematorium.

De vrouw zat samen met de bestuurder op de bromfiets, toen een automobiliste bij een inhaalactie met de zijspiegel de bromfiets raakte. De bromfietsbestuurder verloor daardoor de controle over het stuur, waarna beide personen kwamen te vallen.

Een voorbijganger (met witte pet) besloot hulp te verlenen en de vrouw te ondersteunen. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer voor medische hulp af te voeren naar de Spoedeisende Hulp.

Ook de bestuurder die onder de snij- en schaafwonden zit, kreeg een visum voor de SEH.