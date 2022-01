Man verkracht 13-jarige stiefdochter in bosschage

Een man in Suriname heeft zijn 13-jarige stiefdochter in een bosschage verkracht. Hij is zondag in verzekering gesteld.

De man bracht zijn stiefdochter mee om eten te kopen. Onderweg koos hij er bewust voor om bij een bosschage te lopen en zogenaamd via een ‘boropasi’ naar huis te gaan.

Hij maakte gebruik van de gelegenheid om haar in het bosschage te verkrachten. Het meisje verzette zich maar was niet opgewassen tegen de man.

Vervolgens bracht hij haar naar huis alsof er niets aan de hand was.

De verdachte heeft zich zondag aangemeld bij de politie.