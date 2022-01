PALU over IMF: ‘Volk van Suriname moet zichzelf redden’

“De Surinaamse regering heeft het initiatief uit handen gegeven, het volk van Suriname moet zichzelf redden”. Met die woorden begint de nieuwjaarsboodschap van de PALU, waarin voorzitter Jim Hok de gehele Surinaamse gemeenschap veel sterkte toewenst in het jaar 2022 dat nu voor ons ligt.

“Het zal aan onszelf liggen wat wij ervan maken, omdat wij van de regering weinig steun hoeven te verwachten. Dit is niet om de regering onaangenaam te zijn. Maar de regering onder leiding van president Chan Santokhi heeft de regie van het eigen beleid uit handen gegeven toen men besloot om achter het IMF aan te gaan lopen. Zo werkt dat namelijk. Om het IMF-geld te blijven ontvangen, zal de regering het beleid moeten uitvoeren zoals het IMF dat wil. En daarom is het niet meer de regering die regeert, maar het IMF.

Het beste is daarom om van regeringszijde geen ondersteunend beleid te verwachten. De PALU zal daarom al op zeer korte termijn komen met activiteiten en initiatieven om de samenleving te helpen de weg te vinden, aldus de voorzitter. De regering kijkt te weinig naar de eigen opties en mogelijkheden het Surinaamse volk te versterken. En daar moet een verandering in komen”, zegt Hok in een persbericht en vervolgt:

“We kennen zo langzamerhand het recept van het IMF. De vorige regering onder leiding van toen president Desi Bouterse had ons ook willen laten geloven dat het IMF socialer was geworden. Toen het IMF haar eisen begon door te drukken wist men niet hoe gauw men daar weg moest lopen.

Wij Surinamers zullen zelf meer initiatieven moeten ontplooien om rond te komen in 2020. Voorzitter Jim Hok roept daarom ook iedereen op om niet bij de pakken te gaan neerzitten. Geef jezelf en dit land niet over, zegt hij. Het is nu meer dan ooit de tijd om individueel en gezamenlijk zaken aan te pakken. Dan zullen we toch in staat zijn om van 2022 een succesvol jaar te maken en de basis te leggen voor de jaren hierna, ondanks gebrek aan ondersteunend regeringsbeleid”, aldus PALU-voorzitter Jim Hok in een korte Nieuwjaarsboodschap.