Bordo maakt geen excuses voor feest: ‘Ik heb geen sorry te vermorsen’

ABOP topper Joël ‘Bordo’ Martinus heeft vanmiddag gereageerd op de commotie die ontstaan is naar aanleiding van het festival dat hij afgelopen zondag gaf te Moengo. Bordo geeft aan dat hij geen excuses gaat maken voor het feest: ‘Ik heb geen sorry te vermorsen” zei hij hierover.

Hij is van mening dat hij geen sorry hoeft te zegen omdat hij niemand heeft vermoord, beroofd of opgelicht. Ook vindt hij dat hij mag feesten, omdat anderen ook gewoon hebben gefeest. Hij noemt de first lady als voorbeeld en zegt:

“Firstlady heeft ook tot in de ochtend uren gefeest en er waren een aantal DC& directeur’s aanwezig maar niemand zei wat of had iets om te zeggen tog ! Dus kletsen jullie me niet. De regering mag wel feesten maar wij als burgers niet (blaka mang)“, schrijft hij vandaag op z’n Facebook pagina.

De autoriteiten in Suriname kregen de afgelopen dagen te maken met diverse feesten waaronder in Marriott en in het Flamboyant Park. Deze werden door de politie stopgezet. Het lang van te voren aangekondigde festival van Bordo met heel veel bezoekers mocht echter gewoon doorgang vinden en de politie trad niet op.

Volgens sommigen is hier sprake van klassejustitie. Minister Amoksi van justitie, ging gisteren in gesprek hierover met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en heeft aangegeven dat daar geen sprake van is. Hij benadrukte dat er alsnog opgetreden zal worden tegen alle artiesten en organisatoren, ongeacht wie dat zijn: zonder aanziens des persoons garandeert hij.