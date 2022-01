Bestuurder verleent geen voorrang en eindigt in goot na aanrijding

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen aan het begin van de avond, is één auto in een goot terecht gekomen. Het verkeersongeval vond rond 18.15u plaats, op de kruising van de Draibatra- en Tafelbergstraat in Suriname.

Een zwarte gelakt Nissan Juke reed over de Tafelbergstraat, gaande richting de Draibatrastraat. Bij het naderen van de kruising verleende de bestuurder van de Nissan Juke geen voorrang over het verkeer op de Draibatrastraat, met de aanrijding als gevolg.

Door de klap kwam de Juke in de goot langs de weg terecht. Niemand raakte gewond bij de aanrijding. De voertuigen liepen wel flinke schade op en zijn met twee sleepwagens afgevoerd.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek.