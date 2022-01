Strengere coronamaatregelen op Curaçao

Curaçao gaat haar coronamaatregelen aanscherpen. Vanaf morgen geldt er een avondklok van 01.00u – 04.30u. In de praktijk zal alles al dicht moeten om 00.00u.

De maatregelen volgen vanwege de snelle dagelijkse stijging van het aantal coronagevallen op het eiland. Die zijn in een week tijd bijna verdubbeld. Gisteren zijn er 410 nieuwe gevallen gemeld.

Dit zou allemaal te maken hebben met de Omicron variant. Bij deze variant is namelijk sprake van héél snelle verspreiding. Wereldwijd zijn nog nooit zoveel dagelijkse besmettingen geregistreerd als nu en dat is bijna volledig te wijten aan de omicronvariant.

In Suriname is ook sprake van een zeer snelle stijging: in een week zijn de dagelijkse positieve gevallen gestegen van 15 naar 283.