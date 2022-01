Onthulling jubileum logo Polytechnic College Suriname

Morgen, dinsdag 4 januari, houdt PTC- University of Applied Sciences in Suriname, de opening van het collegejaar 2022. Deze openingsceremonie staat in het teken van het thema ‘Learning through innovation to create new possibilities’.

Op 21 februari 2022 herdenkt PTC- University of Applied Sciences haar 25-jarig bestaan. In verband met haar jaardag zal er tijdens het openingscollege de onthulling plaatsvinden van het jubileum logo.

“Met dit logo laten we zien dat het PTC al 25 jaren bijdraagt op het gebied van onderwijs in Suriname en een toonaangevende positie heeft behaald met technische opleidingen”, aldus de instelling.

Het gastcollege en launch van het jubileum logo vinden geheel online plaats op dinsdag 4 januari 2022 om 18.00u.