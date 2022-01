283 nieuwe coronabesmettingen; Omicron mogelijk in Suriname

In Suriname zijn zondag 2 januari maar liefst 283 coronabesmettingen genoteerd. Dit nadat er 640 keer is getest. Het besmettingspercentage bedraagt hierdoor 37,2%. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Medici houden er rekening mee dat de Omicron variant van het coronavirus reeds in Suriname aanwezig is. Dit vanwege de plotselinge toename van het aantal besmettingen de afgelopen dagen. Bij deze variant is namelijk sprake van héél snelle verspreiding. Een week geleden waren er nog maar 15 besmettingen in het land.

Wereldwijd zijn nog nooit zoveel dagelijkse besmettingen geregistreerd als nu en dat is bijna volledig te wijten aan de omicronvariant. Maar er is volgens virologen ook goed nieuws: omicron zou mensen minder ziek maken.

Dat laatste zien we in Suriname ook aan de ziektecijfers: het afgelopen etmaal zijn er geen coronadoden genoteerd. In de ziekenhuizen worden nog steeds ‘maar’ 12 personen behandeld en 5 patiënten op de intensive care. Dat betekent (nog) geen grote wijziging ten opzichte van de afgelopen dagen. De komende periode zal uitwijzen wat het ‘Omicron-effect’ in Suriname gaat doen.

De cijfers van zondag 2 januari 2022: