Gezochte gascilinder dief zit naast politiebureau te borrelen

Denzel K., die op camerabeelden werd herkend als een gascilinderdief bij een winkel op de hoek van de Kwattaweg en Rosalinastraat in Suriname, zat vrijdag voor een winkel naast het politiebureau Munder te borrelen. De politie herkende hem als een van de verdachten op de beelden en hield hem aan.

Denzel K. legde samen met twee andere mannen, van wie hij de namen niet kent, 16 gascilinders van 20 en 28 lbs in de ochtend van 17 december gereed om die weg te dragen. Zij hadden deze gestolen.

Denzel K. bekende de diefstal, maar dacht dat hij niet was herkend op de beelden. Daarom was hij niet bang om naast het politiebureau te borrelen.

De daders plaatsten op 17 december behalve de gascilinders ook een stootkar buiten. Zij sjouwden vermoedelijk met enkele gascilinders. Zij werden gestoord tijdens het stelen en moesten zonder de gascilinders wegrennen.

De politie trof de gascilinders aan de Rosalinastraat, Kwattaweg en in een bosschage aan, maar zag geen van de verdachten.



Denzel K. is in verzekering gesteld.