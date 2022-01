Fungerend directeur VIDS bezoekt minister Volksgezondheid

De fungerend directeur van het bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Cylene France, bracht afgelopen week een bezoek aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Bij dit bezoek waren ook aanwezig de directeur van dit ministerie, Rakesh Sukul, en de onderzoeker/auteur van het VIDS-evaluatie rapport over participatie van het Inheems traditioneel gezag in nationale besluitvorming tijdens de Covid-19 uitbraak in Suriname, Arioené Vreedzaam.

Middels de overhandiging van enkele publicaties wilde VIDS aandacht vragen voor de gezondheidssituatie in de dorpen en met name de situatie die is ontstaan door Covid-19, en het behoud en waardering van de gezonde leefstijl van Inheemsen in Suriname. Aan de minister zijn overhandigd:

– Het evaluatierapport “Participatie van het Inheems traditioneel gezag in nationale besluitvorming tijdens de Covid-19 uitbraak in Suriname”

– Baselinerapport over de situatie van Inheemse Volken in Suriname

– Lokono Khotong – Kari’na Tuma. Traditioneel inheems voedsel, geneeswijze en gezonde leefstijl in Suriname:

Uitdagingen en kansen voor inheemse gemeenschappen in de moderne samenleving. Beleidsrapport over SDG 3 (Goede gezondheid en Welzijn) en SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie)

– Kakutonwan Kiba, Akuramary: Opnieuw leven geven. Traditionele gebruiken en verhalen over de diverse manieren om het lichaam, de geest en de omgeving gezond te houden.

De minister gaf aan bijzonder blij te zijn met het bezoek van VIDS en dat hij verder wilt samenwerken aan verbeterpunten in Inheemse gemeenschappen in Suriname.

Ramadhin en zijn team zullen de aanbevelingen en conclusies uit de diverse publicaties nader bestuderen. Daarnaast zijn er concrete afspraken gemaakt voor de verdere communicatie met en betrokkenheid van het traditioneel gezag van Inheemse volken middels het aanstellen van een VIDS focal point die rechtstreeks in contact zal zijn met de directeur van het ministerie van Volksgezondheid.

Verder zullen aan het begin van het nieuwe jaar gezamenlijke bezoeken afgelegd worden aan Inheemse dorpen, waarbij aandacht gegeven zal worden aan het oplossen van knelpunten op het gebied van de gezondheidszorg in de verschillende regio’s.

Als voorbereiding op deze bezoeken is VIDS gevraagd om alvast een inventarisatie te maken van deze knelpunten en daarnaast ook voorstellen/ oplossingen op korte, middellange en lange termijn aan te dragen.

Ramadhin heeft VIDS ook geïnformeerd over de technische ondersteuning op het gebied van acute coronazorg die door Nederland wordt geboden aan Suriname in de persoon van Marc Sprenger.

De afspraak is gemaakt dat VIDS ook gebruik kan maken van zijn expertise met betrekking tot vraagstukken van Inheemse gemeenschappen.