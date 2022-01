De bekende Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer heeft zijn eerste grote filmrol in een bioscoopfilm te pakken. Het gaat om de film ‘Foodies’ die dit jaar moet uitkomen.

De opnamen van deze romkom, waarin liefde in tijden van social media een belangrijke rol speelt, zijn eind september 2021 gestart. De in Suriname geboren comedian zegt tegen de redactie van Waterkant.Net dat het geen hoofdrol is, maar wel zijn grootste filmrol tot nu toe.

Roué had eerder al rolletjes in de Nederlandse films ‘Bon Bini 3’, ‘Fashion Chicks’ en ‘Heksen bestaan niet’.

‘Foodies’ gaat over een populaire foodblogger gespeeld door Sanne Vogel, die haar droom ooit een kookboek te schrijven in duigen ziet vallen als ze per ongeluk een negatieve recensie schrijft over het restaurant van een jonge chef die zij toevallig héél leuk vindt.

De film zal in het voorjaar van 2022 door distributeur WW Entertainment in de bioscoop worden uitgebracht.