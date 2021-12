Criminelen gestoord tijdens stelen gascilinders uit winkel

Criminelen legden 16 gascilinders van 20 en 28 lbs vrijdagochtend omstreeks 03.35 uur gereed om die weg te dragen. Zij namen deze weg uit een winkel op de hoek van de Kwattaweg en Rosalinastraat in Suriname.



De daders plaatsten behalve de gascilinders ook een stootkar buiten. Zij sjouwden vermoedelijk met enkele gascilinders. Zij werden gestoord tijdens het stelen en moesten zonder de gascilinders wegrennen.

De politie trof de gascilinders aan de Rosalinastraat, Kwattaweg en in een bosschage aan, maar zag geen van de verdachten.



De gascilinders zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen.