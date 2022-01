Vader en broertje DNA-lid Niesha Jhakry mishandeld door omstanders na aanrijding

Na een verkeersongeval in Nickerie zijn de vader en het broertje van DNA-lid Niesha Jhakry door verhitte omstanders aangevallen en mishandeld. De twee waren niet betrokken bij de aanrijding, maar stopten om hun buurman hulp te bieden. Deze buurman was even daarvoor als veroorzaker betrokken bij een aanrijding.

De veroorzaker van de aanrijding reed over de Ataoellahweg en heeft vermoedelijk de controle over het stuur verloren. Hij reed daarbij in op een groep bromfietsers die langs de weg op de berm aan het ‘chillen’ waren. Direct daarna werd de man aangevallen door enkele boze omstanders en familieleden van de bromfietsers.

Vader en zoon Jhakry reden op dat moment langs en zagen dat hun buurjongen mishandeld werd. Ze besloten uit te stappen om de boel te sussen en de buurman te helpen. Een aantal mannen uit de menigte keerden zich toen tegen hen, waarbij ze flink wat slagen moesten incasseren en in een kanaal moesten springen om zichzelf te redden.

Het broertje van het DNA-lid werd daarbij bewerkt met een houten balk en heeft een barstwond aan zijn hoofd en een gebroken been daaraan overgehouden. Hij is in het MMC opgenomen. Vader Jhakry raakte eveneens gewond, maar is na behandeling heengezonden.

De politie heeft al een aantal verdachten aangehouden op basis van beeldmateriaal dat gemaakt is door omstanders. “We zijn nog bezig omdat er verschillende verklaringen worden afgegeven. Middels videobeelden en verklaring van getuigen proberen we de daders in beeld te brengen”, aldus de politie in een reactie.