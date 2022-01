Herbouw ingestort ouderlijk huis Anton de Kom begint deze maand

Het huis waarin Anton de Kom in Suriname heeft gewoond is onlangs ingestort. Dit komt niet als een verrassing; de houten woning verkeerde in deplorabele staat en daarom werd er rekening gehouden met het instorten. Vandaar dat er in oktober al een schutting om het huis werd gebouwd.

Dat zei Marcel de Kom, kleinzoon van Anton de Kom, deze week tegen ABC Online. Het idee is om het huis af te breken waarna er een replica van de woning op dezelfde plek namelijk op de hoek van de Hofstraat en de Anton de Komstraat zal verschijnen.

De werkzaamheden zouden reeds gestart zijn, maar hebben wat vertraging opgelopen onder ander door het overlijden van Anton’s zoon Cees de Kom en zijn vrouw, op respectievelijk 25 november en 8 december 2021.

Het is de bedoeling dat dit project in januari 2022 weer wordt opgepakt. De restanten van het huis zullen netjes afgebroken en verwijderd worden, waarna de stappen gezet zullen worden voor de nieuwbouw op basis van een schets van de replica. Deze zal daarvoor nog nader uitgewerkt worden.

Kleinzoon Marcel de Kom vindt het belangrijk dat dit huis wederom gebouwd wordt. Het huis moet dienen als een momument en symbool voor de rol die revolutionair De Kom heeft gespeeld.