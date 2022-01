Dode man op wegdek mogelijk overreden door automobilist

De voetganger die in de avond van donderdag 30 december op de Ramabaran Mishreweg in Nickerie dood werd aangetroffen, is de 57-jarige Siewkoemar Soekhlal. Onderzoek moet uitwijzen of hij reeds dood op de weg lag, toen hij werd overreden meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de 53-jarige autobestuurder M.R. vanuit Nieuw-Nickerie kwam aangereden en ging in de richting van het Corantijnstrand. Ongeveer 300 meters verwijderd werd M.R. door zijn achterrijder gestopt die hem te kennen gaf dat hij een voetganger had aangereden.

De politie van het bureau Waldeck speelde in op een melding van een aanrijding tussen een voetganger en een auto op eerder vermelde locatie, waarbij de autobestuurder was doorgereden. Bij aankomst troffen zij een man op het wegdek aan die geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van de voetganger vast.

De autobestuurder die inmiddels door wetsdienaren van de afdeling Verkeer Handhaving Team (VHT) was aangehouden, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. M.R. hield de politie voor dat hij niemand had aangereden. Wel voelde hij dat hij op een bepaald moment over iets had gereden.

De auto van M.R. vertoonde geen schade aan de voorzijde. Het onderzoek moet uitwijzen of Sieuwkoemar reeds dood op de weg lag, toen hij werd overreden. Zijn ontzielde lichaam werd in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) door de politie ter obductie in beslag genomen.

Aan de hand van het resultaat van het obductie rapport zal worden aangegeven of Sieuwkoemar tot een verkeersdode zal worden gerekend, meldt de Surinaamse politie.

In het belang van het onderzoek is het voertuig door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Ook het rijbewijs van M.R. die niet onder invloed van alcohol verkeerde is ingevorderd, waarna de chauffeur na afstemming met het OM is heengezonden.

De afdeling Verkeersunit van regio West is belast met deze zaak