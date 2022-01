Romana Vrede op kieslijst Rotterdamse afdeling BIJ1

De Rotterdamse afdeling van de politieke partij BIJ1 heeft haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De partij, in de Tweede Kamer vertegenwoordigd door Sylvana Simons, sprak eerder al de ambitie uit om mee te doen in Rotterdam. Mieke Megawati Vlasblom, mede-initiatiefnemer van het grote woonprotest eerder dit jaar, is gekozen als lijsttrekker.

Andere bekende namen zijn voormalig SP-raadslid Josine Strörmann, Michantely de Jong, eerder kandidaat tijdens Tweede Kamerverkiezingen namens BIJ1, en Dennis Bijleveld, ook wel bekend als Ma’Ma Queen en deelnemer aan het eerste seizoen van Drag Race Holland en de bekende actrice Romana Vrede.

Romana Vrede verhuisde met haar familie van Suriname naar Nederland toen ze vier jaar oud was. Na haar jeugd en een kennismaking met de kunsten ging ze naar de Arnhemse Toneelschool, waar ze in 1999 afstudeerde als acteur. Sinds 2017 maakte ze deel uit van Het Nationale Theater (HNT). Met Eric de Vroedt werkte ze onder andere aan The Nation, waar ze werd genomineerd voor een Colombina in 2018 en aan Race waarvoor ze in 2017 de Theo d’Or kreeg voor Beste vrouwelijke dragende rol.

Afspiegeling van de stad

“Onze lijst is een eerlijke afspiegeling van Rotterdam”, laat voorzitter Astrid Keerveld weten. “Mensen uit alle verschillende stadsdelen, afkomstig uit het activisme, de politiek, het onderwijs en de kunst- en cultuursector komen samen om zich in te zetten voor een eerlijke en rechtvaardige stad. Bovendien zullen jongeren en andere mensen die zich eerder nog niet vertegenwoordigd zagen in de raad, zich herkennen in onze lijst.”

Radicale oplossingen

Er valt nog veel te winnen, zo stelt lijsttrekker Megawati Vlasblom. “Ondanks de deelname van zogenaamde linkse partijen aan het huidige college, zijn fundamentele problemen niet opgelost. De wooncrisis springt er natuurlijk bovenuit, met de sloop van bijvoorbeeld de Tweebosbuurt en de verdere afbraak van de sociale huursector in de stad. Maar ook geweld en racisme bij de politie, onze vervuilende industrie en de in stand gehouden kloof tussen arm en rijk vragen nu om radicale oplossingen.”

BIJ1 hoopt 2 tot 3 zetels te behalen in Rotterdam.