Jongeman overlijdt 9 dagen na oplopen schotwond tijdens ruzie

Een 22-jarige jongeman die sedert 21 december in het ziekenhuis lag na het oplopen van een schotverwonding, is donderdag 30 december in de ziekeninrichting overleden.

Het slachtoffer J.A. zag op die 21 december twee mannen onder wie zijn vriend in een worsteling aan de Crommelinstraat in Suriname. Hij haalde hen uit elkaar, maar hoorde enkele schoten. Daarna kreeg hij een branderig gevoel in zijn buikstreek.

Hij ontdekte beschoten te zijn in zijn buik. De jongeman werd met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, voor medische behandeling. Daar is hij afgelopen donderdag om 16.25 uur overleden aan de gevolgen van de opgelopen verwonding.

De schutter wordt opgespoord.