Vermiste man die dood werd gevonden in koker is 43-jarige Obed Ngwete

De man wiens stoffelijk overschot woensdag uit de koker van een goot werd gehaald is de 43-jarige Obed Ngwete. Hij werd sedert 25 december jongstleden vermist.

De politie kreeg woensdag 29 december rond 14.00u de melding dat de man vermoedelijk verdronken zou zijn in de goot langs de Ephraimzegenweg in Suriname. Dit nadat de familie die een zoekactie was gestart, stuitte op zijn slippers en een t-shirt langs de goot.

Na flink zoeken werd het lichaam van de vermiste man diep in de koker van de goot gevonden. Het lijk vertoonde geen teken van misdrijf. Het is onbekend of het stoffelijk overschot inmiddels is afgestaan aan nabestaanden.