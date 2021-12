Regering laat Jason Pinas per direct beveiligen

Tijdens een spoedoverleg met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), is besloten journalist Jason Pinas per direct te beveiligen. De vergadering vond plaats op 30 december 2021 onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), op diens ministerie.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie garandeerde de veiligheid van de journalist die dezelfde morgen opgeschrikt werd door handgranaten onder de wagen van zijn broer. Wat het principe van persvrijheid aangaat staan de SVJ en de regering aan dezelfde kant, aldus minister Ramdin.

“Persvrijheid is de norm van een beschaafde samenleving en een fundamenteel recht; wij nemen actie omdat we ook geschokt zijn”, stelt minister Ramdin. Met excuses of het geven van een vergoeding wordt deze zaak niet opgelost. Het gaat niet alleen om een zaak tussen de regering en de journalisten, maar ook om het internationaal imago van Suriname. De regeringsvertegenwoordigers zeiden dat het om een principiële zaak gaat, maar willen niet vooruitlopen op het onderzoek.

De SVJ heeft intussen een advocaat in de arm genomen, en belooft niet te rusten tot de zaak goed is berecht. “Jason wordt beschermd, maar de rest van de journalisten voelt zich niet veilig,” stelt SVJ-woordvoerder Nita Ramcharan. De SVJ ziet ook liever dat President Santokhi, de vicepresident ter verantwoording roept, en dat de beelden van het voorval worden vrijgegeven. Harvey Panka, lid van de SVJ tevens algemene secretaris van de Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM), zei dat de zaak zal worden gevolgd. Tevens zei hij alle internationale affiliaties van de ACM bij te betrekken.

Minister Ramdin gaf aan dat de regering, graag heeft dat de journalisten hun werk onbezorgd kunnen doen en dat ze aan hun kant staat. Minister Amoksi beloofde het verzoek naar het beeldmateriaal voor te leggen aan de waarnemend procureur-generaal. In een interview met de Communicatie Dienst Suriname, gaf Jason Pinas te kennen blij te zijn met de snelle uitnodiging van de regering om dit te bespreken, zodat niet alleen hij maar ook andere journalisten kunnen beschikken over de bescherming van de overheid.

Er zal een follow-up volgen van deze bijeenkomst op 4 januari 2022