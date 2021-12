12-jarig jongetje in Nederland dood na vuurwerkongeval met klaphamer

Bij een tragisch vuurwerkongeval in Nederland met een zogeheten klaphamer, is een 12-jarige jongen vanmorgen om het leven gekomen. Dit gebeurde in een voortuin van een woning in Haaksbergen. Een man sloeg daar met de klaphamer (zie filmpje onder) op magnesiumpoeder.

Op dat moment liepen drie jongetjes langs de desbetreffende woning toen het gruwelijk misging. Door de klap kwam een jongen van twaalf om het leven. Een andere jongen raakte ernstig gewond. De bewoner van het huis is door de politie aangehouden.

Met ‘klaphamer’ wordt er met een flinke hamer op het poeder geslagen, wat een behoorlijke knal geeft.

In het filmpje hieronder is te zien hoe dat gaat: