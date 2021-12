Brandweer voorkomt grote brand in centrum Paramaribo

Vrijdag in de vroege ochtend omstreeks 06.30u kreeg de brandweer melding van een woningbrand op de kruising van de Nassylaan en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Bij aankomst bleek dat er rook kwam, uit dit leegstaand pand (foto) op de bovengenoemde kruising.

Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer, die zwaar uitrukte, kon erger voorkomen. Het gebouw wordt door zwervers bezet gehouden. Ten tijde van het gebeuren was niemand te bespeuren.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek. In het pand was rommel aangestoken: