Maar liefst 240 nieuwe corona besmettingen op woensdag 29 december

In Suriname zijn woensdag 29 december maar liefst 240 nieuwe corona besmettingen genoteerd. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van een dag ervoor.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt verder dat er 893 keer getest is. Het besmettingspercentage bedraagt hierdoor 26,8%. In de afgelopen 24 uur is één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus.

De cijfers van patiënten in het ziekenhuis zijn momenteel niet gestegen.

Woensdag werden ook de nieuwe maatregelen die per direct tot nader order gelden, bekend gemaakt. Het uitgaansverbod is ingaande 30 december van 21:00 uur in de avond tot 5:00 uur in de morgen.

De openingstijden van commerciële lokaliteiten en restaurants zijn nu van 05:00 uur tot 20:00 uur. De controle en surveillance voor beweging van personen op diverse plekken wordt uitgebreid. Handhaving wordt geïntensiveerd.

De cijfers van woensdag 29 december 2021: