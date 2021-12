Een ruzie tussen vier jongemannen is deze week in Suriname uitgemond in een steekpartij. Een van hen stak zijn middelvinger op naar de drie anderen, te weten twee broers en een neef.

De drie jongemannen vielen hem onmiddellijk aan. Een van hen stak het slachtoffer met een schaar in de borst waardoor de gewonde jongeman medische behandeling moest ondergaan.

De politie heeft de drie verdachten aangehouden. Zij zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.