Lijk vermiste man in koker van goot gevonden

Na flink zoeken is woensdag aan het eind van de middag, het lichaam van een vermiste man in de koker van een goot langs de Ephraimzegenweg in Suriname gevonden. Alles werd door de autoriteiten uit de kast getrokken om het geval te onderzoeken.

De Surinaamse politie kreeg woensdag rond 14.00u de melding dat de man vermoedelijk verdronken zou zijn in de goot, ter hoogte van de Boven Verwachtingweg. Dit nadat de familie die een zoekactie was gestart, stuitte op zijn slippers en een t-shirt langs de goot. Ze alarmeerde de politie.

De politie ging op onderzoek uit en aan de hand van de verklaringen, dat de man vermoedelijk in de goot verdronken was, werd vervolgens de brandweer ingeschakeld.

Die begon de goot leeg te pompen (foto boven) om te zoeken naar het lichaam van de man. Ook een graafmachine werd ingezet waarmee beide kanten van de goot dicht werden gemaakt. (tekst loopt door onder foto)

Met behulp van een flexibel camerasysteem werden de koers onderzocht.

Op die manier kon de goot helemaal leeggepompt worden. Er werd echter niets aangetroffen. De brandweer besloot toen met een flexibel camerasysteem in de kokers verder te zoeken, waarbij het lichaam rond 18.00u inderdaad in een koker werd gelokaliseerd.

Het stoffelijk overschot was de koker ingedreven en werd ter hoogte van een inrit van een winkel gelokaliseerd. Een graafmachine moest die inrit deels open graven om bij de koker te komen en het lijk daar weg te halen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

