Man eindigt met auto in trens na onhandige inhaalactie

Een automobilist heeft woensdagochtend rond 02.00 uur, de controle over het stuur verloren aan de Gobajolaan in Suriname. Hij kwam eerst in botsing met zijn voorrijder om daarna in de trens te belanden.

De man zal alleen in het voertuig. De bestuurder wilde inhalen, maar reed daarbij zijn voorrijder aan. Na deze botsing verloor hij de controle over de besturing en kwam in de trens terecht.

Zijn auto heeft schade en moest door een sleepwagen worden afgevoerd. De bestuurder liep lichte verwondingen op en ging per eigen gelegenheid voor medische behandeling.

De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek.