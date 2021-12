52-jarige man dood aangetroffen in woning

In deze woning aan de Abigaelslustweg in Suriname is een man vanmiddag levenloos aangetroffen. Het gaat om de 52-jarige S.A. die door een familielid dat samen met hem woont, werd aangetroffen.

De politie werd direct ingeschakeld en stelde een onderzoek in. In belang van dat onderzoek werd ook de forensische opsporing in stelling gebracht. Er werden geen sporen van misdrijf op het lichaam aangetroffen.

Een arts stelde de dood vast, waarna het ontzielde lichaam werd afgevoerd (foto).

De politie heeft na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het lijk ter plaatse afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart.