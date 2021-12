Mogelijk verscherping COVID-19 maatregelen vanwege uitbundig feesten

In Suriname komen diverse betrokkenen morgen bij elkaar om zich te buigen over eventuele verscherping van de COVID-19 maatregelen. Het is namelijk gebleken dat vanuit diverse delen van de bevolking uitbundige feesten worden georganiseerd, meldt de Communicatiedienst Suriname vandaag.

Op tenminste één zo een feest is er sprake geweest van een zogeheten ‘mass spreading’ aldus de CDS. De regering is daarom van plan verscherpte Covid-maatregelen te treffen. In de regeringsraad is deze kwestie vandaag besproken, waarbij verontrustende informatie is verkregen uit het veld.

“Alhoewel ons ter ore is gekomen dat diverse plekken, op basis hiervan hun events hebben aangehouden, merken wij dat sommigen onverkort doorgaan. De regering waarschuwt dan ook wederom dat openbare feesten niet zijn toegestaan. De justitiële autoriteiten zullen niet schromen om op te treden tegen overtreders”, meldt de overheid.

Aan de bevolking wordt het verzoek gericht geen betalingen te verrichtingen voor dit soort events. Elk illegaal event is namelijk onderhevig aan sancties vanuit de desbetreffende instanties.

Gisteren werd al duidelijk dat de corona besmettingen in 24 uur flink zijn gestegen. Nadat er de afgelopen 5 dagen sprake was van een gemiddeld absoluut aantal van circa 20 besmettingen per dag, is het aantal besmettingen op maandag 27 december gestegen naar 82.