Op straat aangetroffen bromfietser overleden in ziekenhuis

Een 31-jarige bromfietser in Suriname, is afgelopen nacht in het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie overleden. De man werd bewusteloos op straat aangetroffen in de omgeving van FAI.

Het slachtoffer Ulrich Loswijk werd rond 02.00u door de politie aangetroffen. Gelet op de sporen op de weg en de bromfiets werd geconstateerd dat hij moet zijn aangereden. De veroorzaker is daarna doorgereden en heeft zich tot op heden niet gemeld bij de politie.

De man is hedenochtend omstreeks 06.30u aan een hersenfractuur overleden in het MMC. Zijn lichaam is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

De politie van Paradise heeft de zaak in onderzoek.