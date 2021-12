Man dood nadat auto EBS paal ramt en op z’n kop in trens terecht komt

Bij een ernstig verkeersongeval in de ochtend van Tweede Kerstdag in Suriname, is een man ter plaatse om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 08.00u aan de Delhiweg in het district Nickerie.

Vernomen wordt dat het voertuig met drie inzittenden met hoge snelheid over bovengenoemde weg reed. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en ramde een paal van het Surinaamse energiebedrijf EBS (foto onder).

De auto sloeg daarna over de kop en belandde op z’n kop in een trens langs de weg. Buurtbewoners snelden toe en verleenden meteen assistentie. Het lichaam van het slachtoffer dat op slag dood was, werd uit de auto gehaald en afgedekt (foto boven).

De twee andere inzittenden werden per eigen gelegenheid weggebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. De politie arriveerde kort daarna en is momenteel op locatie bezig met het onderzoek.