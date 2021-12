Overleden Desmond Tutu (90) door velen bewonderd om strijd tegen apartheid

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu, de eerste zwarte anglicaanse aartsbisschop van Kaapstad, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa vanmorgen bekend gemaakt.

Tutu werd door velen bewonderd om zijn geweldloze strijd tegen apartheid en de worsteling om een nieuw Zuid-Afrika te vormen. Wereldleiders, politici en andere prominenten reageren zondag op de dood van Tutu. De geestelijke ontmoette in zijn leven vele vooraanstaande presidenten, regeringsleiders en andere godsdienstleiders.

“De dood van emeritus aartsbisschop Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw in het afscheid een generatie uitzonderlijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten”, aldus president Cyril Ramaphosa.

Het overlijden van Tutu maakt wereldwijd enorm veel warme reacties los waarin bewondering en respect de boventoon voeren. Zijn geweldloze strijd tegen apartheid maakt nog altijd indruk, schrijft het Algemeen Dagblad.

Ook de Nederlandse voetbalclub FC Twente staat stil bij de dood van Desmond Tutu. Hij was in december 2012 benoemd tot erelid van de Enschedese club tijdens een bezoek aan een wedstrijd in de Grolsch Veste.

De NTR herhaalt zondagavond vanwege het overlijden van Tutu de aflevering van College Tour met de Nobelprijswinnaar. De uitzending stamt uit 2012.