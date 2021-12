Een vrouw heeft zaterdag vermoedelijk haar man met brandstof overgoten in Suriname. Het vermoeden bestaat dat zij hem daarna in brand zou hebben gestoken.

Het koppel kreeg ruzie die uitmondde in een vechtpartij. Het slachtoffer werd met de brandwonden aangetroffen bij zijn pand in het district Para.

Wat de aanleiding van de ruzie is geweest, is nog onbekend. De man is in het ziekenhuis opgenomen voor medische behandeling.

De politie onderzoekt deze zaak.