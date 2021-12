Dronken bestuurder zonder rijbewijs veroorzaakt dodelijk ongeval tijdens achtervolging

Een dronken bestuurder zonder rijbewijs, die met hoge snelheid op de vlucht was voor de politie, heeft dinsdagavond een fataal verkeersongeval veroorzaakt. De man kwam met zijn wit gelakte Toyota Corolla (foto) in botsing met een terreinwagen, waarbij de vrouw die naast hem in de auto zat ter plaatse om het leven is gekomen.

Volgens een ooggetuige scheurde de wit gelakt Toyota Corolla over de Tourtonnelaan richting de Klipstenenstraat. Het voertuig werd achtervolgd door een prowagen van de politie. Bij de kruising van het Neumanpad en de Domineestraat zag de ooggetuige het voertuig met een snelheid van het Neumanpad komen. De bestuurder wilde de Domineestraat oversteken naar de andere kant van het Neumanpad om zijn vlucht te vervolgen.

Kort daarna zag de ooggetuige vanuit zijn achteruitkijkspiegel dat het voertuig in botsing kwam met een Harrier, die over de Domineestraat reed gaande richting Jodenbreestraat en bestuurd werd door de 38-jarige D.K. Vermoedelijk raakte de Harrier de Corolla aan de zijkant waar de mede-inzittende zat. (tekst loopt door onder foto)

De Harrier.

De manschappen van de prowagen die bezig waren met de achtervolging schakelden de brandweer en de ambulance in voor de slachtoffers. Toen het ambulancepersoneel ter plaatse arriveerde bleek dat de vrouw van Dominicaanse afkomst, de 30-jarige Yoeli B., het leven reeds had gelaten.

Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn per sleepwagen weggesleept ter herkeuring. Het is vooralsnog niet bekend of het ontzielde lichaam ter obductie in beslag zal worden genomen.

De bestuurder van de Corolla werd ter voorgeleiding naar het bureau centrum afgevoerd. Naar verluidt beschikt de man die onder invloed van alcohol was, niet over een geldig rijbewijs. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.