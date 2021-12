De verkeersbarometer in Suriname is dinsdagavond weer gestegen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en terreinwagen aan de Domineestraat is een dode en een gewonde gevallen.

De overleden persoon is een vrouw, die als mede-inzittende in de personenauto zat. De bestuurder is met verschillende verwondingen met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De oorzaak is nog onbekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.