1 coronadode, 36 nieuwe besmettingen en nog maar 2 personen op IC

In Suriname is dinsdag 21 december één persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het totaal aantal personen dat tot nu toe is overleden door COVID-19 is hierdoor gestegen naar 1.186.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 36 personen positief zijn getest op het coronavirus, na het afnemen van 365 swabs. De meesten komen uit Paramaribo (12).

In de ziekenhuizen zijn momenteel 16 patiënten opgenomen. Opvallend is dat er nog maar 2 personen op de Intensive Care liggen. Dat is een van de laagste aantallen in lange tijd.

De cijfers van dinsdag 21 december 2021: