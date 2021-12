36-jarige veroorzaker dodelijke aanrijding negeerde bevel om te stoppen

De veroorzaker van de zware aanrijding dinsdagavond, waarbij zijn 33-jarige passagier Yoely Boutista Piguero kwam te overlijden, is de 36-jarige autobestuurder C.D. Het politioneel onderzoek wees uit dat hij aan de Ringweg aan het spookrijden was.

Omdat hij in tegengestelde richting reed met zijn auto werd hij door een dienstvoertuig van de ASD die bezig was te surveilleren, gesommeerd om aan de kant te gaan. De bestuurder negeerde het bevel en reed door in de richting van de Tourtonnelaan gaande richting de Domineestraat.

De wetsdienaren zette de achtervolging in en op een bepaald moment sloeg de automobilist rechtsaf de Jodenbreestraat. Hierna sloeg hij weer in de verboden rijrichting rechtsaf het Neumanpad in, om weer op de Domineestraat uit te komen.

Op de kruising van het Neumanpad en de Domineestraat verleende C.D. geen voorrang aan het verkeer over de Domineestraat. Hij doorkruiste het verkeer en kwam in botsing met de terreinwagen. Beide voertuigen raakten daarbij aanzienlijk beschadigd.

Bij aankomst van de politie op de locatie na de melding om 23.45u, werd het slachtoffer Yoely op de achterzitting van de personenauto aangetroffen (foto). Bij aankomst van de ambulance, vertoonde de vrouw geen teken van leven meer. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

De veroorzaker van de aanrijding, de 36-jarige autobestuurder C.D. bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hoewel de man ter plaatse tekenen van dronkenschap vertoonde, heeft de politie laten weten dat de twee autobestuurders niet onder invloed van alcohol verkeerden.

Na medisch te zijn behandeld is de bestuurder ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Deze autobestuurder is na overleg met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, terwijl het ontzielde lichaam van Yoely ter obductie in beslag is genomen.

Zowel de bijrijder van de terreinwagen als de bestuurder klaagden van pijn over hun lichaam. Per eigen gelegenheid werden de gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.