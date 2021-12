Politie houdt agressieve vrouw (19) die baby uit auto gooide aan

De politie van het ressort Santo Boma heeft op maandag 20 december de 19-jarige Soenduella K. aan de Magentakanaalweg aangehouden. Dit nadat ze omstreeks 08.45 uur op voornoemde weg ter hoogte van de Hanna’s Lustweg haar drie maanden oude baby uit een auto had gegooid, meldt het Korps Politie Suriname.

Daar aangekomen trof de politie het slachtoffertje met schaafverwondingen aan. Een verpleegster, andere omstanders en de vader hadden zich op dat moment over het kindje ontfermd. Per ontboden ambulance werd de 3 maanden oude baby afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het jongetje is ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen en is onder behandeling van de kinderarts.

Het politioneel onderzoek wees uit dat Soenduella op dei dag een heel agressief gedrag vertoonde. Op grond van haar gedrag besloot haar partner haar ter afkoeling samen met de baby met de auto af te zetten bij haar ouders. Onderweg naar het ouderlijk adres, kregen man en vrouw een woordenwisseling.

Terwijl de man de auto waarin zij zaten bestuurde, ging de jonge vrouw op een bepaald moment vreselijk tekeer en bracht haar man slagen toe op zijn zieke oor. Om een aanrijding te voorkomen bracht de man het voertuig langs de weg tot stilstand.

Bij die gelegenheid stapte de jonge vrouw in haar agressieve bui uit het voertuig. Zij greep naar haar baby die op de achter zitting van de auto was en gooide het kindje op straat.

De verdachte werd door de politie in de boeien geslagen en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Soenduella door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek van deze zaak is overgedragen aan de afdeling Huiselijk Geweld van regio Midden, meldt de politie.