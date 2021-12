Medewerker bettingshop vergokt 60.000 SRD

Een jongeman heeft bij een bettingshop in Paramaribo waar hij werkzaam is, een bedrag van maar liefst 60.000 vergokt. Hij zou dit gedaan hebben om een kastekort weg te werken.

De medewerker in kwestie Chivaro O., beweerde het kastekort te hebben, omdat hij een verkeerd bedrag voor een klant zou hebben ingevoerd. De klant wilde toen niet meer gokken. Om het kastekort weg te werken, begon hij zelf te gokken.

Hij hoopte te winnen, maar verloor uiteindelijk SRD 60.000. Het is hem bekend dat hij als werknemer van de bettingshop niet mag gokken. Dat was door de leiding van het bedrijf vooraf duidelijk kenbaar gemaakt.

Hij zag voor het tekort echter geen andere oplossing. De bettingshop ging het kastekort na en kwam tot de ontdekking dat dit SRD 60.000 bedroeg

O. was niet in staat het verschuldigde bedrag terug te betalen. Er is tegen hem aangifte gedaan. Hij is dinsdag in verzekering gesteld.