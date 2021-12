‘Gezin met 7 kinderen dreigt rond jaarwisseling op straat te staan’

Na een brand in hun woning te Zoetermeer (Nederland) dreigen Precillia Crawford en Jermy Soekhlal met hun zeven kinderen (foto) rond de jaarwisseling op straat in de kou te staan. Er lijkt nergens plek te zijn voor het grote gezin dat na de brand heen en weer blijft verhuizen, omdat er geen vervangende woning voor hen is.

Zaterdagnacht 12 december was er een uitslaande brand in hun huurwoning in Zoetermeer. Hun zoontje van 3 speelde met een aansteker en stak per ongeluk het huis in brand. De woning is onbewoonbaar verklaard en het kan drie tot vier maanden duren voordat het huis hersteld is, schrijft het Algemeen Dagblad.

De verhuurder zegt tegen de krant dat er nergens in de omgeving plek is vanwege het woningtekort en voor een noodwoning komen ze vreemd genoeg niet in aanmerking. Dankzij een eenmalige uitkering van 5000 euro van de verzekering verblijven ze tijdelijk in een bungalowpark bij de Reeuwijkse Plassen waar ze eigenlijk voor kerst uit moeten.

Na veel rompslomp mogen zij alsnog tot de 28ste blijven, maar dan wel in een kleiner huisje waardoor het gezin noodgedwongen wordt opgesplitst tijdens de feestdagen en twee kinderen door gebrek aan ruimte bij hun tante moeten verblijven, aldus het AD.

Moeder Precillia (30) en vader Jermy (37) zijn ten einde raad. “Hopelijk kan iemand ons helpen”, zeggen ze tegen de krant.