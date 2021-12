Man in auto overleden na hap van loempia

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname, iets voorbij politiepost Rijsdijk, is een man vandaag in een voertuig overleden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat man onwel werd, nadat hij een hap van een loempia had genomen.

Hij reed rond 15.00u over de Indira Gandhiweg, in de richting van Lelydorp toen hij onwel werd. Het voertuig werd tot stilstand gebracht waarna de politie werd gealarmeerd. Deze schakelde een ambulance in.

Ter plaatse werd geconstateerd dat de man geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood vast waarna het ontzielde lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd. Of het eten van de loempia iets met zijn dood te maken heeft, is niet duidelijk.

De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek.