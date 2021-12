Politie-inspecteur bedreigt bestuurder met machinepistool na aanrijding

Een inspecteur van politie die vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde, heeft zondagochtend de bestuurder van een bestelbusje met een machinepistool bedreigd.

De wetsdienaar, die is ingedeeld bij het Directoraat Nationale Veiligheid, was in een dienstvoertuig toen hij werd aangereden door het busje. Hij ging tekeer tegen de bestuurder van het bestelbusje maar ook tegen zijn collega’s die ter plaatse kwamen.

Zijn dienstwapen en een machinepistool zijn in bewaring genomen. De inspecteur werd eerst overgebracht naar het politiestation Kwatta vanwaar hij door een commissaris van politie thuis is afgezet met de mededeling dat hij zich nog moest aanmelden bij de politie in verband met het verdere onderzoek.

De bestuurder van het bestelbusje heeft aangifte van bedreiging tegen hem gedaan.

De inspecteur reed over de Kwattaweg gaande in de richting van de Vierde Rijweg. Het busje reed achter hem. Deze bestuurder reed wegens onoplettendheid de dienstwagen van de inspecteur aan de achterzijde aan. De dienstwagen liep schade aan de achterzijde op en het busje aan de voorzijde.