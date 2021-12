9-jarige Zion opent eigen buurtbibliotheek in Suriname

Hallo ik ben Zion, 9 jaar oud en zoals je misschien al weet heb ik een buurtbibliotheek. Daar heb ik boeken om (voor)te lezen voor kinderen vanaf 3 jaar tot ongeveer 15 jaar. Ook voor de volwassenen heb ik een paar boeken. Niet veel hoor, maar die kunnen ook eens bij mij komen kijken. Dan weten zij ook wat wij doen.

De meeste boeken van mij zijn geschikt voor de leeftijd dat je nog op de basisschool zit en het eerste jaar van je vervolg Onderwijs. Ik kan ongeveer aangeven voor welke leeftijd een boek is, maar dat is ook afhankelijk hoe goed je zelf al kunt lezen of wat jij leuk vindt om te lezen. Grappige-, dunne – , half dikke- , spannende- , strip- , of avonturen boeken, het is er allemaal. Ook een paar “doe-boeken”.

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je een keer kinderen kunt schminken voor een feestje of welke leuke ideeën er zijn voor een kinderparty? Ja?…oké, dan heb ik daar ook een boekje voor. De meeste boeken die ik heb zijn verhaalboeken.

Door veel te lezen, leer je ook steeds beter praten en kun je als kind beter uitleggen aan de volwassenen wat je graag zou willen. Je algemene kennis wordt daardoor ook groter en je hebt dan makkelijker een onderwerp voor een spreekbeurt. Om het lezen leuker en minder saai te maken, heb ik bedacht om ook een “Tori Oso” te houden.

Info: tel 597 863-9108, e-mail: zionusain@outlook.comm adres: Blijdschapweg 10 Latour.