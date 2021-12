Spong komt niet meer uit tegen Silva maar tegen Sergei Kharitonov

Begin deze maand werd bekend dat Tyrone Spong het op 28 januari 2022 opneemt tegen de Braziliaan Antônio ‘Bigfoot’ Silva (42). Deze week kwam echter het bericht dat Silva niet meer deelneemt aan het evenement. Spong zal het op 28 januari daarom opnemen tegen de Rus Sergei Kharitonov (41).

De 36-jarige in Suriname geboren bokser en kickbokser maakt in januari na 8 acht jaar zijn Mixed Martial Arts (MMA) rentree. Zijn tegenstander Silva zou medisch niet geschikt zijn om te vechten en zou daarom zijn vervangen door Kharitonov schrijft vechtsportinfo.nl

Volgens de site wist Silva niet dat hij niet meer zou vechten. Op weg naar de sportschool zou de Braziliaanse vechter zijn verrast door het nieuws. Niemand zou hem iets daarover hebben verteld.

De partij tussen de Surinamer en de Rus zal plaatsvinden tijdens het debuut van Eagle FCin de Verenigde Staten. Eagle FC is de vechtsportorganisatie van voormalige UFC-lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov en de komende editie wordt gehouden in de nieuw gebouwde FLX Arena.

Kharitonov is een MMA-veteraan, met optredens in Pride Fighting Championships, DREAM, Strikeforce, M-1 en Bellator. In 2021 vocht hij twee keer in MMA en één keer in een bokswedstrijd.

De Nederlands-Surinaamse Spong (36), is een ervaren vechter in meerdere vechtsporten. Zo stond hij bij Glory Kickboxing in de ring, vocht in de Japanse K-1 en stond zijn mannetje in de MMA-kooi en boksring en werd meervoudig wereldkampioen.